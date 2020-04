న్యూఢిల్లీ: ఏడేండ్ల అమ్మాయి క్రికెట్​ ఆట తీరుకు ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్ వాన్ ఆశ్యర్యపోయాడు. పరి శర్మ అనే చిన్నారి.. అద్భుతమైన ఫుట్​వర్క్​తో బంతిని ఆఫ్​సైడ్​, లెగ్​సైడ్ బాదుతున్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో వాన్ బుధవారం పంచుకున్నాడు. 'ఓసారి ఈ వీడియో చూడండి, ఏడేండ్ల పరి శర్మ.. ఆమె కదలిక, ఆట అద్భుతం' అని పేర్కొన్నాడు. ఈ వీడియోలో ఆ చిన్నారి కవర్​ డ్రైవ్​లు, ఆఫ్ డ్రైవ్​లు, పుల్​షాట్లు అలవోకగా, చూడచక్కగా ఆడింది.



Have a look at this video .. Pari Sharma .. 7 yrs old .. Her movements are as good as it gets ???????????????? pic.twitter.com/yeVGd9svKb