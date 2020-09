నిలకడగా ఆడుతున్న ముంబై

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌ 13వ సీజన్‌లో భాగంగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో జరుగుతున్న తొలి మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ నిలకడగా ఆడుతున్నది. టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ముంబైకి క్వింటన్‌ డికాక్(33)‌ మెరుపు ఆరంభాన్ని అందించాడు. స్వల్ప వ్యవధిలోనే ఓపెనర్లిద్దరూ వెనుదిరిగినా ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్(16)‌, సౌరభ్‌ తివారీ(22) వేగంగా ఆడుతున్నారు.

రన్‌రేట్‌ తగ్గకుండా వీలుచిక్కినప్పుడల్లా భారీ షాట్లు ఆడుతున్నారు. 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ముంబై 2 వికెట్లకు 86 పరుగులు చేసింది. చావ్లా వేసిన ఐదో ఓవర్లో రోహిత్‌ శర్మ(12) ఔట్‌ కాగా..ఆ తర్వాతి ఓవర్‌లో శామ్‌ కరన్‌ బౌలింగ్‌లో డికాక్‌ పెవిలియన్‌ చేరాడు.

