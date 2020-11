ఆరోసారి ఫైనల్‌ చేరిన ముంబై

దుబాయ్‌: ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో లీగ్‌ దశలో తిరుగులేని విజయాలు సాధించిన ముంబై ఇండియన్స్‌ క్వాలిఫయర్‌-1లో దుమ్మురేపింది. గురువారం జరిగిన మొదటి క్వాలిఫయర్‌ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో ముంబై ఫైనల్‌ చేరడం ఇది ఆరోసారి కావడం విశేషం.

201 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో బుమ్రా(4/14), బౌల్ట్‌(2/9) బౌలింగ్‌ ధాటికి ఢిల్లీ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 143 పరుగులకే పరిమితమైంది. దీంతో రోహిత్‌సేన 57 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఆఖర్లో మార్కస్‌ స్టాయినీస్‌(65) మెరుపులు మెరిపించగా..అక్షర్‌ పటేల్‌(42) పోరాడినా ఫలితం లేకపోయింది.

ఛేదనలో ఢిల్లీకి ఆరంభంలోనే ఊహించని ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. టాప్‌-3 బ్యాట్స్‌మెన్‌ పృథ్వీ షా(0), శిఖర్‌ ధావన్‌(0), రాహానె(0) డకౌటయ్యారు. బౌల్ట్‌ వేసిన తొలి ఓవర్లోనే షా, రహానె పెవిలియన్‌ చేరారు. బుమ్రా వేసిన తర్వాతి ఓవర్లోనే ధావన్‌..బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్(12)‌ ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశాడు. బుమ్రా వేసిన నాలుగో ఓవర్లో షాట్‌ ఆడిన అయ్యర్‌..కవర్‌లో రోహిత్‌ చేతికి చిక్కాడు. దీంతో ఢిల్లీ 20 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.

అంతకుముందు సూర్య కుమార్ యాదవ్‌(51: 38 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు), ఇషాన్‌ కిషన్‌(55 నాటౌట్‌: 30 బంతుల్లో 4ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) అర్ధశతకాలకు తోడు క్వింటన్‌ డికాక్‌(40: 25 బంతుల్లో 5ఫోర్లు,సిక్సర్‌) రాణించడంతో ముంబై 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 200 పరుగులు చేసింది. ఆఖర్లో ఇషాన్‌తో పాటు హార్డ్‌హిట్టర్‌ హార్డిక్‌ పాండ్య(37 నాటౌట్‌: 14 బంతుల్లో 5సిక్సర్లు) మెరుపులు మెరిపించడంతో ముంబై అనూహ్యంగా 200 పరుగుల మార్క్‌ అందుకుంది.



An all-round performance by #MumbaiIndians as they beat #DelhiCapitals by 57 runs and march into the #Dream11IPL final ????????????#MIvDC pic.twitter.com/el0nvnT58A