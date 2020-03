‘మనసంతా వాంఖడేలోనే..’

ముంబై: ఐపీఎల్ ప్రారంభం కాకపోవడంపై ముంబై ఇండియన్స్ ఆటగాడు సూర్యకుమార్ యాదవ్​ నిరాశ చెందినట్టున్నాడు. దేశవాళీ క్రికెట్​లో దమ్మురేపిన అతడు ఐపీఎల్​లోనూ జోరు కొనసాగించాలని ఆశించగా.. కరోనా వైరస్ నిరాశమిగిల్చింది. ఈ నేపథ్యంలో తన మనసంతా ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఉందంటూ సూర్యకుమార్ సోమవారం ట్వీట్ చేశాడు. “మానసికంగా వాంఖడే స్టేడియంలో ఉన్నా. కానీ శారీరకంగా ఇంట్లో ఉన్నా” అని గత సీజన్ ఫొటోను, ప్రస్తుతం ఇంట్లో ఉన్న ఫొటోను సూర్యకుమార్ ట్వీట్​కు జతచేశాడు. అలాగే అందరూ ఇంటికే పరిమితమై సురక్షితంగా ఉండాలంటూ సూచించాడు. తొలుత షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ నెల 29న వాంఖడే స్టేడియంలో ముంబై – చెన్నై మధ్య ఈ సీజన్ తొలి మ్యాచ్ జరగాల్సింది. కరోనా వైరస్ వల్ల ఏప్రిల్​ 15కు ఐపీఎల్ 13వ సీజన్ వాయిదా పడగా.. లాక్​డౌన్ నేపథ్యంలో అప్పుడు కూడా ప్రారంభమయ్యేది కష్టమే.

Mentally at Wankhede stadium. But physically at home. This too shall pass. #stayhome #staysafe pic.twitter.com/EBsjgqtmVB