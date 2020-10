KXIPvCSK: తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన పంజాబ్‌

దుబాయ్: చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. పియూశ్‌ చావ్లా వేసిన తొమ్మిదో ఓవర్లో ఓపెనర్‌ మయాంక్‌ అగర్వాల్‌(26: 19 బంతుల్లో 3ఫోర్లు) ఫీల్డర్‌ శామ్‌ కరన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఆరంభం నుంచి దూకుడుగా ఆడిన అగర్వాల్‌ జట్టుకు శుభారంభం అందించాడు.

తొలి వికెట్‌కు రాహుల్‌, మయాంక్‌ జోడీ 61 పరుగులు సాధించారు. 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికి పంజాబ్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 71 పరుగులు చేసింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌(34), మన్‌దీప్‌ సింగ్‌(8) క్రీజులో ఉన్నారు. చెన్నై బౌలర్లు క్రమశిక్షణతో బౌలింగ్‌ చేస్తున్నారు.

We can get used to this sight ????



50-run partnership comes up between the #KXIP openers - @mayankcricket & @klrahul11 #Dream11IPL pic.twitter.com/ypr7wF3vo4