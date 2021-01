బౌండరీ వద్ద ఒంటిచేత్తో క్యాచ్‌..వీడియో వైరల్‌

న్యూజిలాండ్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ మార్టిన్‌ గప్తిల్‌ సూపర్‌ స్మాష్‌ టోర్నీలో కళ్లుచెదిరే ఫీల్డింగ్‌ విన్యాసంతో ఆకట్టుకున్నాడు. గప్తిల్‌ ఆక్లాండ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఈడెన్‌ పార్క్‌లో ఆక్లాండ్‌ ఏసెస్‌, సెంట్రల్‌ డిస్ట్రిక్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌లో ఈ స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. సెంట్రల్‌ డిస్ట్రిక్స్‌ ఓపెనింగ్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ జార్జ్‌ వర్కర్‌(11) నాలుగో ఓవర్లో భారీ షాట్‌ ఆడాడు. లాంగాన్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న గప్తిల్‌ వేగంగా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఒంటిచేత్తో బంతిని అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

