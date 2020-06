మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ పై సాక్ష్యం చూపించాలి: జయవర్దనే

2011లో జ‌రిగిన వ‌న్డే క్రికెట్‌ వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ను ధోనీ నేతృత్వంలోని టీమిండియా కైవ‌సం చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయిన‌ట్లు శ్రీలంక మాజీ క్రీడాశాఖ మంత్రి మ‌హిందానంద అలుత‌గ‌మ‌గే ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే. ఫైనల్ లో అద్భుతమైన సెంచరీ చేసిన లెజెండరీ బ్యాట్స్ మహెలా జయవర్ధనే తీవ్రంగా స్పందించారు. మాజీ మంత్రి అలుత‌గ‌మ‌గే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయినట్లు చేసిన ఆరోపణలకు సాక్ష్యం చూపించాలని జయవర్ధనే డిమాండ్ చేశాడు.



2011 వ‌రల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్లో శ్రీలంక‌పై ధోనీ సేన సూప‌ర్ విక్ట‌రీ సాధించింది. మ‌రో ప‌ది బంతులు ఉండ‌గానే.. ఇండియా ఆరు వికెట్ల తేడాతో గెలిచి.. ట్రోఫీని చేజిక్కించుకున్న‌ది. ముంబైలోని వాంఖ‌డే స్టేడియంలో ఆ మ్యాచ్ జ‌రిగింది. ఆ స‌మ‌యంలో శ్రీలంక క్రీడా మంత్రిగా మ‌హిందానంద ఉన్నారు. ఆ మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయిన‌ట్లు అంగీక‌రిస్తున్నా.. దీంట్లో క్రికెట‌ర్ల పాత్ర ఉన్న‌ట్లు చెప్ప‌డం లేద‌ని మ‌హిందానంద తెలిపారు. ఆ మ్యాచ్‌ను ఫిక్స్ చేయ‌డంలో కొన్ని బృందాలు నిమ‌ఘ్న‌మైన‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. 2011 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్‌పై గ‌తంలో మ‌రో శ్రీలంక క్రీడా మంత్రి ద‌యాసిరి జ‌య‌శేక‌ర కూడా ఇదే త‌ర‌హా ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు. 2017లో మాజీ క్రికెట‌ర్ అర్జున ర‌ణ‌తుంగ లేవ‌నెత్తిన అంశాల ఆధారంగా ఆ వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫిక్సింగ్‌పై విచార‌ణ చేప‌ట్టాల‌నుకుంటున్న‌ట్లు ద‌యాసిరి తెలిపారు.



వాంఖ‌డే స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఆ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌కు శ్రీలంక మాజీ క్రికెట‌ర్ ర‌ణ‌తుంగ కామెంటేట‌ర్‌గా చేశాడు. అయితే ఆ రోజు లంక ఆట‌గాళ్లు ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ తీరు ప‌ట్ల ఆయ‌న అనుమానాలు వ్య‌క్తం చేశాడు. లంక‌కు చెందిన ఓ సీనియ‌ర్ ప్లేయ‌ర్ ఆ రోజున డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో సుమారు 50 సిగ‌రెట్లు తాగాడ‌ని, అప్ప‌టి కెప్టెన్ కూడా మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత కార‌ణం చెప్ప‌కుండా రాజీనామా చేసిన‌ట్లు గ‌తంలో మ‌హిందానంద ఆరోపించారు. ఆ మ్యాచ్ ముగిసిన తీరు ప‌ట్ల అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయ‌ని, వాటిపై విచార‌ణ చేప‌ట్టాల‌ని గ‌తంలో క్రికెట్ క‌మిటీని కోరిన‌ట్లు మ‌హిందానంద తెలిపారు.

Is the elections around the corner ????Looks like the circus has started ???? names and evidence? #SLpolitics #ICC https://t.co/bA4FxdqXhu