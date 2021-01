మాడ్రిడ్‌: ఆల్‌టైమ్ బెస్ట్ ఫుట్‌బాల్ ప్లేయ‌ర్స్‌లో ఒక‌డిగా పేరుగాంచిన అర్జెంటీనా స్టార్ లియోనెల్ మెస్సీకి స్పోర్ట్స్ చ‌రిత్ర‌లోనే అత్య‌ధిక మొత్తాన్ని బార్సిలోనా ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు స్పానిష్ ప‌త్రిక ఎల్ మండో వెల్ల‌డించింది. తొలి పేజీలోనే ఇందుకు సంబంధించిన వార్త‌ను ప్ర‌చురించ‌డం విశేషం. బార్సిలోనా క్ల‌బ్ మొత్తం నాలుగు సీజ‌న్లు క‌లిపి మెస్సీకి 55,52,37,619 యూరోలు (సుమారు రూ.4920 కోట్లు) ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు ఆ ప‌త్రిక వెల్ల‌డించింది. కాంట్రాక్ట్‌లోని అన్ని నియ‌మ నిబంధ‌న‌ల‌కు మెస్సీ క‌ట్టుబ‌డి ఉన్న‌ట్ల‌యితే ఈ భారీ మొత్తం అత‌నికి ద‌క్కుతుంద‌ని ఆ రిపోర్ట్‌లో స్ప‌ష్టం చేసింది. బార్సిలోనాతో మెస్సీ కాంట్రాక్ట్ మ‌రో ఐదు నెల‌లు ఉంది. అయితే ఇప్ప‌టికే మెస్సీ 51,15,40,545 యూరోలు సంపాదించిన‌ట్లు ఎల్ మండో ప‌త్రిక త‌న రిపోర్ట్‌లో తెలిపింది.



ఈ కాంట్రాక్ట్‌లో ఏ కేట‌గిరీ కింద మెస్సీ ఎంత అందుకోబోతున్నాడో కూడా ఆ ప‌త్రిక వివ‌రించింది. వేరియ‌బుల్స్ అన్నీ క‌లిపి మెస్సీకి ప్ర‌తి సీజ‌న్‌కూ బార్సిలోనా 13,80,00,000 యూరోలు ఇవ్వ‌డానికి అంగీక‌రించిన‌ట్లు ఆ రిపోర్ట్ బ‌య‌ట‌పెట్టింది. కాంట్రాక్ట్ రెనివ‌ల్ చేసుకోవ‌డానికి అంగీక‌రించినందుకే మెస్సీకి 11,52,25,000 యూరోల సైనింగ్‌-ఆన్ బోన‌స్ ఇవ్వ‌నుంది బార్సిలోనా. ఇక లాయ‌ల్టీ బోన‌స్ కింద మ‌రో 7,79,29,955 యూరోల బోన‌స్ ద‌క్క‌నుంది. బార్సిలోనాను మెస్సీ వీడుతున్న‌ట్లు వ‌చ్చిన వార్త‌ల నేప‌థ్యంలో ఈ బోన‌స్‌లు ప్ర‌క‌టించారు. గ‌తేడాది న‌వంబ‌ర్ 17న మెస్సీ, బార్సిలోనా మ‌ధ్య నాలుగేళ్ల కాంట్రాక్ట్ కుదిరింది.

