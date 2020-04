ప్రపంచానికి మన ఐక్యత చాటండి: కోహ్లీ, రోహిత్

న్యూఢిల్లీ : కరోనా వైరస్​పై చేస్తున్న యుద్ధానికి సూచికగా నేడు(ఆదివారం) రాత్రి 9 గంటలకు లైట్లు ఆర్పి.. దీపాలు, కొవ్వొత్తులు, టార్చ్​లైట్లు వెలిగించాలన్న ప్రధాని మోదీ పిలుపునకు క్రీడాలోకం మద్దతు తెలుపుతూనే ఉంది. టీమ్​ఇండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్​ శర్మ.. ప్రధాని పిలుపును పాటించాలని ట్విట్టర్ వేదికగా అభిమానులను ఆదివారం కోరారు.



“స్డేడియానికి శక్తి అభిమానుల నుంచి వస్తుంది. భారతీయ స్ఫూర్తి ప్రజల్లోనే ఉంది. ఈ రోజు రాత్రి 9గంటలకు 9 నిమిషాల పాటు.. ప్రపంచానికి చూపించండి.. మేమందరం ఒక్కటిగా ఉన్నామని. వైద్య సిబ్బందికి తెలుపండి.. మీ వెనుక మేమున్నామని. టీమ్​ఇండియా ప్రజ్వలించాలి” అని కోహ్లీ ట్వీట్ చేశాడు.

The power of the stadium is in its fans.

The spirit of India is in its people.



Tonight 9pm for 9min



Let’s show the world, we stand as ONE.

Let’s show our Health Warriors,

We stand behind them.

Team India - IGNITED.@narendramodi @PMOIndia