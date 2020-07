లంక ప్రీమియర్ లీగ్ తేదీలు ఖరారు

కొలంబో: లంక ప్రీమియర్ లీగ్(ఎల్​పీఎల్​) తొలి సీజన్​ను ఆగస్టు 28న ప్రారంభించాలని శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు(ఎస్​ఎల్​సీ) నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు టోర్నీ షెడ్యూల్​ను ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సమావేశంలో ఆమోదించింది. ఆగస్టు 28న ప్రారంభమయ్యే ఈ టోర్నీ సెప్టెంబర్ 20 వరకు జరుగనుంది. మొత్తం 23 మ్యాచ్​లు జరుగనున్నాయి. టైటిల్ కోసం ఐదు జట్లు(కొలంబో, క్యాండీ, గాలే, దంబుల్లా, జఫ్నా) తలపడనున్నాయి.

“లంక ప్రీమియర్ లీగ్​ ఆరంభ సీజన్​కు శ్రీలంక క్రికెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఆగస్టు 28 నుంచి సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ వరకు టోర్నీ జరుగనుంది. ఆర్ ప్రేమదాస, రంగిరి దంబులు, పల్లెకెలే, సూర్యవీవ మహింద రాజపక్సె అంతర్జాతీయ మైదానాల్లో మ్యాచ్​లు జరుగనున్నాయి. కొలంబో, క్యాండీ, గాలే, దంబుల్లా, జఫ్నా నగరాలకు చెందిన జట్లు టోర్నీలో పాల్గొననున్నాయి” అని శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఒక్కో జట్టు తుది టీమ్​లో గరిష్ఠంగా ఆరుగురు విదేశీ ప్లేయర్లు ఉండొచ్చు. కాగా త్వరలోనే పూర్తి షెడ్యూల్​ను ఖరారు చేస్తామని ఎస్​ఎల్​సీ చెప్పింది.



