July 16, 2024 / 06:06 PM IST

Kylian Mbappe : ఫ్రాన్స్ స్టార్ ఫుట్‌బాల‌ర్ కిలియ‌న్ ఎంబాపే (Kylian Mbappe) త‌న క‌ల‌ను నిజం చేసుకున్నాడు. ఎన్నో రోజుల నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌దించుతూ రియ‌ల్ మాడ్రిడ్ (Real Madrid) క్ల‌బ్ జెర్సీ వేసుకున్నాడు. మంగ‌ళ‌వారం రియ‌ల్ మాడ్రిడ్ యాజ‌మాన్యం ఓప్ర‌త్యేక కార్య‌క్ర‌మం ద్వారా ఎంబాపేను త‌మ అభిమానుల‌కు ప‌రిచ‌యం చేసింది. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌న మొద‌టి ప్ర‌సంగంలో ఫ్యాన్స్‌ను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఈ యువ త‌రంగం ఎమోష‌న‌ల్ అయ్యాడు.

‘చిన్న‌ప్ప‌టి నుంచి రియ‌ల్ మాడ్రిడ్‌కు ఆడాల‌నేది నా డ్రీమ్. ఎట్ట‌కేల‌కు అది నిజ‌మైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అంద‌రి స‌మ‌క్షంలో ఇక్క‌డ ఉన్నందుకు ఎంతో థ్రిల్ అవుతున్నా. మా అమ్మ కంట చూడండి ఆనందబాష్పాలు. ఇది నాకు ఎంతో అద్భుత‌మైన రోజు. ఇదంతా సాధ్య‌మ‌య్యేలా చేసిన రియ‌ల్ మాడ్రిడ్ య‌జ‌మాని ఫ్లొరెంటినో పెరెజ్‌ (Florentino Perez)కు ధ‌న్య‌వాదాలు’ అని ఎంబాపే అన్నాడు. ఎంబాపే కొత్త ప్ర‌యాణాన్ని మొద‌లెట్ట‌డంతో అత‌డి త‌ల్లిద్రండులు విల్‌ఫ్రైడ్ ఎంబాపే, ఫైజా ల‌మ‌రిల కండ్లు చెమ్మ‌గిల్లాయి.

త‌ల్లిద్రండుల(విల్‌ఫ్రైడ్ ఎంబాపే, ఫైజా ల‌మ‌రి)తో ఎంబాపే

ఈ సంద‌ర్భంగా మాడ్రిక్ క్ల‌బ్ ఎంబాపే చిన్న‌ప్ప‌టి ఫొటోను షేర్ చేసింది. అందులో ఫ్రాన్స్ లెజెండ్ జినెదిన్ జిద‌నెతో చిన్నారి ఎంబాపే ఉండ‌డంతో ఫ్యాన్స్ ఒక్క‌సారిగా వావ్ అంటూ అరిచారు. ఇక‌పై రియ‌ల్ మాడ్రిడ్ త‌ర‌ఫున బ‌రిలోకి దిగ‌నున్న ఎంబాపేకు మేనేజ్‌మెంట్ 9వ నంబ‌ర్ జెర్సీని కేటాయించనుంద‌ని స‌మాచారం.

⚪️🇫🇷 Real Madrid showing exclusive images of 13 years old Mbappé with Zinedine Zidane at their training ground, Valdebebas. pic.twitter.com/BpDO4KbGPx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024