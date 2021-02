అరంగేట్ర మ్యాచులోనే డబుల్‌ సెంచరీ

ఢాకా: బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన తొలి టెస్టులో వెస్టిండీస్‌ మూడు వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది. విండీస్‌ అరంగేట్ర బ్యాట్స్‌మన్‌ కైల్‌​ మేయర్స్(40, 210 నాటౌట్‌)​ డబుల్​ సెంచరీ సాధించి జట్టును గెలిపించాడు. తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే మేయర్స్‌ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు.

అరంగేట్రంలోనే టెస్టు డబుల్‌ సెంచరీ బాదిన ఆరో ఆటగాడిగా 28 ఏండ్ల కైల్‌ నిలిచాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమైన కరీబియన్‌ టీమ్‌ బంగ్లా నిర్దేశించిన 395 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి టెస్టులో సంచలన విజయం సాధించింది. యువ ఆటగాడు బంగ్లాదేశ్‌కు దాని సొంతగడ్డపైనే ఊహించని షాకిచ్చాడు.

తొలి ఇన్నింగ్స్



బంగ్లా‌:430

విండీస్‌‌:259

రెండో ఇన్నింగ్స్

బంగ్లా:223/8 డిక్లేర్డ్‌

విండీస్‌: 395/7

Kyle Mayers becomes the 6th player to score a Test double century on debut!???????? What an innings!????#BANvWI #MenInMaroon



