పంజాబ్‌ హ్యాట్రిక్‌..ప్రతీజింతా స్పెషల్ గిఫ్ట్‌.. గేల్‌ హంగామా

దుబాయ్:‌ ఐపీఎల్‌-13 సీజన్‌లో ఇక ప్లేఆఫ్స్‌కు కష్టమే అనుకున్న దశలో కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ అనూహ్యంగా పుంజుకున్నది. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచి హ్యాట్రిక్‌ నమోదు చేసింది. రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు.. ముంబై ఇండియన్స్‌.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ వరుసగా అగ్రశ్రేణి జట్లపై ఆధిపత్యం చూపిస్తూ రాహుల్‌సేన ప్లేఆఫ్స్‌ రేసులో నిలిచింది. ఢిల్లీపై విజయం అనంతరం పంజాబ్‌ ఆటగాళ్లు, కోచింగ్‌ బృందం, టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సంబరాలు చేసుకుంది.



డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌, మాక్స్‌వెల్‌, కాట్రెల్‌, క్రిస్‌గేల్‌ తదితరులుకు పంజాబ్‌ ఫ్రాంఛైజీ సహయాజమాని ప్రీతీజింతా స్పెషల్‌ గిఫ్ట్‌లను అందజేసింది. ఈ సందర్భంగా పలువురు ఆటగాళ్లు భాంగ్రా డ్యాన్స్‌ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పంజాబ్‌ ట్విటర్లో పోస్ట్‌ చేసింది.

???? | When we take down the top 3⃣ teams, it calls for some special souvenirs! ????️#SaddaPunjab #IPL2020 #KXIP #KXIPvDC pic.twitter.com/tW41nWCBcK