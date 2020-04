గాడ్ ఆఫ్ ది క్రికెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఈ రోజు త‌న 47వ బ‌ర్త్‌డే జ‌రుపుకుంటున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌నకి ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స‌చిన్‌తో క‌లిసి దిగిన ఫోటో షేర్ చేస్తూ.. మీరు నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలి అని పేర్కొన్నారు.



ఇక చిరంజీవి .. క్రికెట్ దేవునికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, భారతదేశానికి గ‌ర్వ కార‌ణంగా వన్ అండ్ ఓన్లీ మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్. మీరు రానున్న త‌రాల‌కి కూడా స్పూర్తిగా ఉంటారు అని ట్వీట్ చేశారు. చిరంజీవి, స‌చిన్ ప‌లు బిజినెస్ కార్య‌క్ర‌మాల‌లో భాగ‌స్వాములుగా ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే.

కరోనా వైరస్ కారణంగా పుట్టిన రోజు వేడుకలకి దూరంగా ఉండాలని మాస్టర్ బ్లాస్టర్ నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆయ‌న‌ ఏప్రిల్ 24, 1973లో సచిన్ జన్మించాడు. 1989, నవంబరు 15న అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టిన సచిన్ టెండూల్కర్.. 16 ఏళ్ల వయసులోనే పాకిస్థాన్‌ అగ్రశ్రేణి ఫాస్ట్ బౌలర్లని సమర్థంగా ఎదుర్కొని ధీరత్వంచాటాడు. క్రికెట్ ప్రపంచంలో 100 అంతర్జాతీయ శతకాలు బాదిన సచిన్.. ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక క్రికెటర్‌గా కొనసాగుతున్నాడు.



Happy Birthday to the God of Cricket, India's Pride and the One and Only Master Blaster #SachinTendulkar @sachin_rt You will continue to inspire generations of Indians. Stay blessed!! pic.twitter.com/JZ9WujyXM8