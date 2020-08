కోజికోడ్‌ విమాన ప్రమాదం.. సంతాపం తెలిపిన విరాట్‌ కోహ్లి

కేరళలోని కోజికోడ్‌లో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు పైలట్లు సహా 20 మంది వరకు దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే రాజకీయ, సినీ, క్రీడా ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటిస్తుండగా తాజాగా టీమిండియా క్రికెట్‌ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.



‘‘కోజికోడ్‌లో విమాన ప్రమాదానికి గురైన వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి ప్రియమైన వారందరికీ ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నా’’ అని విరాట్‌ కోహ్లి శుక్రవారం రాత్రి ట్వీట్‌ చేశారు.

Praying for those who have been affected by the aircraft accident in Kozhikode. Deepest condolences to the loved ones of those who have lost their lives. ????????