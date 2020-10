అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13 సీజన్‌లో ఆదివారం మరో అదిరిపోయే మ్యాచ్‌ జరిగింది. చివరి వరకు ఊపిరి బిగపట్టేలా చేసిన మ్యాచ్‌ టైగా ముగియగా.. కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ సూపర్‌ ఓవర్‌లో నెగ్గి ఊపిరి పీల్చుకుంది. ఛేదనలో డేవిడ్‌ వార్నర్‌ అద్భుత ఆటతీరుతో పోరాడినా చివరకు హైదరాబాద్‌ జట్టుకు దురదృష్టం వెంటాడడంతో పరాజయం పాలైంది. కోల్‌కతాతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఇరు జట్లు 20 ఓవర్లలో 163 పరుగులే చేయడంతో టైగా ముగిసింది. దీంతో సూపర్‌ ఓవర్‌ అనివార్యమైంది. ఇందులో మూడు పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన కోల్‌కతా అద్భుత విజయాన్నందుకుంది.

సూపర్‌ ఓవర్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన హైదరాబాద్‌ రెండు పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. అనంతరం కోల్‌కతా సునాయాస విజయం సాధించింది.కోల్‌కతా మ్యాచ్‌ విన్నర్‌ ఫర్గుసనే. నాలుగు ఓవర్లు వేసిన ఫర్గుసన్‌ కేవలం 15 పరుగులే ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీశాడు. సూపర్‌ ఓవర్‌లోనూ రెండు వికెట్లు తీసి కోల్‌కతాకు అనూహ్య విజయాన్నందించాడు.

కోల్‌కతా నిర్దేశించిన 164 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో హైదరాబాద్‌ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 163 పరుగులే చేసింది. కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌(47 నాటౌట్‌: 33 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు), జానీ బెయిర్‌స్టో(36: 28 బంతుల్లో 7ఫోర్లు), విలియమ్సన్‌(29), అబ్దుల్‌ సమద్‌(23: 15 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, సిక్స్‌) మాత్రమే సన్‌రైజర్స్‌ గెలుపు కోసం పోరాడారు.

అంతకుముందు కోల్‌కతా 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 163 పరుగులు చేసింది. ఆరంభంలో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(36: 37 బంతుల్లో 5ఫోర్లు) శుభారంభం అందించగా ఆఖర్లో ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌(34: 23 బంతుల్లో 3ఫోర్లు), దినేశ్‌ కార్తీక్‌(29 నాటౌట్:‌ 14 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) మెరుపులు మెరిపించారు.



That's that from Match 35.@KKRiders win in the Super Over against #SRH.#Dream11IPL pic.twitter.com/KooTSzHDyH