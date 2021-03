పడిపోయిన రాహుల్‌ ర్యాంకు

దుబాయ్‌: ఐసీసీ టీ20 బ్యాట్స్‌మెన్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో టీమ్‌ఇండియా బ్యాట్స్‌మన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు. న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్‌ అరోన్‌ ఫించ్‌ అద్భుతంగా రాణించి ర్యాంకింగ్‌ మెరుగుపరచుకున్నాడు. దీంతో రెండో స్థానంలో ఉన్న రాహుల్‌ను వెనక్కి నెట్టిన ఫించ్‌ రెండో ర్యాంకు సాధించాడు. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో భారత కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇంగ్లాండ్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ డేవిడ్‌ మలాన్‌ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. టీ20 బౌలింగ్‌, ఆల్‌రౌండర్ల జాబితాలో టాప్‌-10 ఒక్క భారత ఆటగాడికి చోటు దక్కలేదు.



