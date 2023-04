April 15, 2023 / 09:26 PM IST

KL Rahul : ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్ ఐపీఎల్‌లో మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఈ టోర్న‌మెంట్‌లో రెచ్చిపోయి ఆడే అత‌ను 4 వేల ప‌రుగుల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. పంజాబ్ కింగ్స్‌పై హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టి ఈ ఫీట్ సాధించాడు. అంతేకాదు 2018 నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఎక్కువ హాఫ్ సెంచ‌రీలు కొట్టింది అత‌నే. రాహుల్ ఖాతాలో 32 అర్థ శ‌తకాలు ఉన్నాయి. శిఖ‌ర్ ధావ‌న్, డేవిడ్ వార్న‌ర్ 23 ఫిఫ్టీల‌తో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు.

🚨 Milestone 🚨

4⃣0⃣0⃣0⃣ runs and counting for @klrahul in #TATAIPL 👏👏

