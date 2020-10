IPL 2020: ధనాధన్‌ ఢీ

షార్జా: ఐపీఎల్‌-13లో మరో ఆసక్తికర సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. గత మ్యాచ్‌ల్లో ధనాధన్‌ ఆటతో ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తించిన రెండు జట్లు ఇవాళ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ను మట్టికరిపించిన రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరును కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఢీకొనబోతోంది. కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ టాప్‌ ఫామ్‌ను అందుకోవడం, బౌలర్లు కూడా నిలకడగా రాణిస్తుండటం బెంగళూరుకు కలిసొచ్చే అంశం.

కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో 2 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందిన కోల్‌కతా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంది. ఆశలు వదులుకున్న స్థితిలో బౌలర్లు గొప్పగా పోరాడి జట్టుకు విజయాన్నందించారు. పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో గాయపడిన ఆండ్రీ రస్సెల్‌ బెంగళూరుతో మ్యాచ్‌లో బరిలో దిగుతాడో లేదో చూడాలి. స్పిన్నర్‌ సునీల్‌ నరైన్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బౌలింగ్‌ చేసినట్లు ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు మ్యాచ్‌ రెఫరీకి ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

