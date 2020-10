శ్రీకాంత్‌ కేవలం 33 నిమిషాల్లోనే.. ముగించేశాడు

ఓడెన్స్: డెన్మార్క్‌ ఓపెన్‌ సూపర్‌ 750 టోర్నీలో మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌, భారత స్టార్‌ షట్లర్‌ కిదాంబి శ్రీకాంత్‌ అదరగొడుతున్నాడు. టోర్నీలో పురుషుల సింగిల్స్‌ క్వార్టర్స్‌లోకి ప్రవేశించాడు. గురువారం జరిగిన ప్రీక్వార్టర్స్‌లో ఐదో సీడ్‌ శ్రీకాంత్‌ 21-15, 21-14తో జేసన్‌ ఆంటోనీ (కెనడా)ను చిత్తుగా ఓడించాడు. శ్రీకాంత్‌ అద్భుత ఆటతీరుతో ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధించి, కేవలం 33 నిమిషాల్లోనే గెలుపొందాడు. 22ఏండ్ల జేసన్‌పై పదునైన స్మాష్‌లతో విరుచుకుపడిన శ్రీకాంత్‌ రెండు గేమ్‌లను సులువుగా గెలుచుకున్నాడు.

