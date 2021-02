తిరువ‌నంత‌పురం: స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ ట్వీట్ ఏంటి.. అత‌ని అభిమానులు ష‌ర‌పోవాకు క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్ప‌డం ఏంటి.. అంతా గంద‌ర‌గోళంగా ఉంది అనుకుంటున్నారా? నిజ‌మే ఇది కాస్త గంద‌ర‌గోళానికి గురి చేసేదే అయినా.. రైతుల ఆందోళ‌న‌ల‌పై స‌చిన్ చేసిన ట్వీట్ చూసిన కేర‌ళ అభిమానులు ర‌ష్య‌న్ టెన్నిస్ స్టార్ మారియా ష‌ర‌పోవాకు క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెబుతున్నారు. ఆమె ఫేస్‌బుక్ వాల్‌లోకి దూసుకెళ్లి మ‌ల‌యాళంలో వేల కొద్దీ మెసేజ్‌లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. రైతుల ఆందోళ‌న‌ల‌పై భార‌త ప్ర‌భుత్వాన్ని త‌ప్పుబడుతూ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ సెల‌బ్రిటీలు రిహానా, థ‌న్‌బ‌ర్గ్ ట్వీట్లు చేయ‌డం.. దానికి కౌంట‌ర్ వేస్తూ ప్ర‌భుత్వానికి అండ‌గా స‌చిన్ కూడా ట్వీట్ చేయ‌డం అత‌ని అభిమానుల‌కు మింగుడు ప‌డ‌టం లేదు. ముఖ్యంగా కేర‌ళ ఫ్యాన్స్ మాస్ట‌ర్‌పై తీవ్రంగా మండిప‌డుతున్నారు. మ‌రి వాళ్లు ష‌ర‌పోవాకు ఎందుకు సారీ చెబుతున్నారు.



ఇదీ కార‌ణం..

ఐదేళ్ల కింద‌ట ష‌ర‌పోవా ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. స‌చిన్ గురించి అడ‌గ్గా అత‌డు ఎవ‌రో నాకు తెలియ‌దు అని చెప్పింది. ఇది విని మాస్ట‌ర్ అభిమానుల‌కు మండిపోయింది. మా క్రికెట్ గాడ్‌ను అంత మాట అంటావా అంటూ ఆమె ఫేస్‌బుక్ వాల్‌లో ష‌ర‌పోవాపై తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు చేశారు. వీళ్లలో కేర‌ళ అభిమానులే ఎక్కువ సంఖ్య‌లో ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ క్రికెట్ గాడే రైతుల‌కు కాకుండా ప్ర‌భుత్వానికి అండ‌గా నిల‌వ‌డం వీళ్ల‌కు మింగుడు ప‌డ‌టం లేదు. దీంతో ఇన్నేళ్ల త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ ష‌ర‌పోవా వాల్‌లోకి వెళ్లి ఆమెకు సారీ చెబుతున్నారు. నువ్వు చెప్పింది క‌రెక్టే. మేమే నిన్ను అపార్థం చేసుకున్నాం. స‌చిన్ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సినంత గొప్పోడేమీ కాదు. అత‌డు గొప్ప ప్లేయ‌ర్‌గా మాకు తెలుసు కానీ. ఓ వ్య‌క్తిగా తెలియ‌దు అని అభిమానులు మ‌ల‌యాళంలో క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెబుతున్నారు. ఇవేంటో అర్థం కాక త‌ల ప‌ట్టుకున్న ష‌ర‌పోవా.. ఇది ఏ ఏడాదో మ‌ర‌చిపోయారా అని ప్ర‌శ్నించింది. త‌న అభిమానుల‌కే ఇంత‌లా ఆగ్ర‌హం తెప్పించిన స‌చిన్ ట్వీట్ ఇదీ.

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda