మాంచెస్టర్‌: వెస్టిండీస్‌తో మూడో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆతిథ్య జట్టుకు తొలి ఓవర్‌లోనే షాక్ తగిలింది. గత మ్యాచ్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన ఓపెనర్‌ డామ్‌ సిబ్లే డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. కీమర్‌ రోచ్‌ కళ్లు చెదిరే బంతులతో తొలి ఓవర్లోనే వికెట్‌ పడగొట్టి ఇంగ్లాండ్‌ను దెబ్బకొట్టాడు. ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభంలోనే కీలక వికెట్‌ చేజార్చుకున్న ఇంగ్లాండ్‌ నిదానంగా ఆడుతున్నది.

5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఇంగ్లాండ్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 7 పరుగులు చేసింది. జో రూట్‌(3), రోరీ బర్న్స్‌(3) క్రీజులో ఉన్నారు. విండీస్‌ పేస్‌ బౌలింగ్‌ను ధాటిగా ఎదుర్కొని ఇన్నింగ్స్‌న చక్కదిద్దాలని జోడీ భావిస్తున్నది. మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఇరుజట్లు 1-1తో సమంగా ఉన్నాయి.

