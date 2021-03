ఆంటిగ్వా: ఆ బౌల‌ర్ అంత‌కుముందే హ్యాట్రిక్ తీసిన ఊపులో ఉన్నాడు. అలాంటి బౌల‌ర్‌ను చిత‌క‌బాదాడు వెస్టిండీస్ విధ్వంస‌క బ్యాట్స్‌మ‌న్ కీర‌న్ పొలార్డ్‌. ఏకంగా ఒకే ఓవ‌ర్లో ఆరు సిక్స‌ర్లు కొట్టాడు. శ్రీలంక బౌల‌ర్ అకిల ధ‌నంజ‌య ఒక్క ఓవ‌ర్ తేడాతో హీరో నుంచి జీరో అయిపోయాడు. 132 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి విండీస్ 3.1 ఓవ‌ర్లో వికెట్ న‌ష్ట‌పోకుండా 52 ప‌రుగులు చేసి మెరుపు ఆరంభాన్ని అందుకుంది. ఈ స‌మ‌యంలో బౌలింగ్‌కు దిగిన ధ‌నంజ‌య వ‌రుస బంతుల్లో ఎవిన్ లూయిస్‌, క్రిస్ గేల్‌, నికోల‌స్ పూర‌న్‌ను ఔట్ చేసి హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. అయితే ఆ ఆనందం ఎక్కువ సేపు నిల‌వ‌లేదు. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లోనే పొలార్డ్ అత‌ను వేసిన ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్స‌ర్లు బాదాడు. టీ20ల్లో ఈ ఘ‌న‌త సాధించిన మూడో బ్యాట్స్‌మ‌న్ పొలార్డ్‌. అంత‌కు ముందు నెద‌ర్లాండ్స్‌పై గిబ్స్ తొలిసారి ఈ ఘ‌న‌త సాధించ‌గా.. 2007 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో యువ‌రాజ్‌.. బ్రాడ్ బౌలింగ్‌లోనూ ఆరు సిక్స‌ర్లు బాదాడు.



Pollard’s 6*6



