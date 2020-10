ముంబై: టీమ్‌ఇండియా మాజీ కెప్టెన్‌ కపిల్‌ దేవ్‌కు శుక్రవారం గుండెపోటు వచ్చింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన కుటుంబసభ్యులు కపిల్‌దేవ్‌ను ఢిల్లీలోని ఫోర్టిస్‌ ఎస్కార్ట్‌ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. 61ఏండ్ల లెజండరీ క్రికెటర్‌ యాంజియోప్లాస్టీ చేయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యపరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. దీనిపై ఆయన కుటుంబం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు.

1983, జూన్ 25వ తేదీన క్రికెట్ మక్కాగా పిలిచే లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగిన క్రికెట్ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో కపిల్ దేవ్ నాయకత్వంలోని భారత జట్టు విజయం సాధించి, తొలిసారి వరల్డ్‌కప్‌ట్రోఫీని ముద్దాడిన విషయం తెలిసిందే. భారత అత్యుత్తమ ఆల్‌రౌండర్లలో ఒకడైన కపిల్‌ దేవ్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో తనదైన ముద్రవేశాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 131 టెస్టులు, 225 వన్డేలు ఆడిన కపిల్‌ 9వేల పరుగులు సాధించడంతో పాటు 387 వికెట్లు తీశాడు.

కెప్టెన్‌ త్వరలోనే కోలుకుంటారని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ట్వీట్‌ చేశారు. దిగ్గజ క్రికెటర్‌ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన అభిమానులు, క్రికెటర్లు సోషల్‌మీడియాలో ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఆయన కోలుకుని, ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థిస్తున్నారు.



Please join me in sending prayers, strength and good wishes to Kapil and Romi Dev for his speedy recovery. Kapil was taken to the hospital in time as he complained of uneasiness. As per the doctors the procedure has been successful and he will be home soon. @vikrantgupta73