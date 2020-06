క్వారంటైన్ కేంద్రంలో క్రికెట్​: వీడియో షేర్ చేసిన జాంటీ

న్యూఢిల్లీ: క్వారంటైన్ కేంద్రంలో కొందరు క్రికెట్ ఆడుతున్న ఓ వీడియోను దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజం జాంటీ రోడ్స్ ట్విట్టర్​లో షేర్ చేశాడు. ‘భారతీయులు ఎక్కువ దేన్ని ప్రేమిస్తారో.. నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా..?’ అని రాసుకొచ్చాడు. కాగా ఈ ‘క్వారంటైన్ క్రికెట్’ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. జమ్ము కశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా ఈ వీడియోను ట్విట్టర్​లో షేర్ చేశారు. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందో ప్రస్తావించలేదు. మొత్తానికి సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోకు లైక్​లు, కామెంట్ల వర్షం కురుస్తున్నది.



People ask me often; “what is it about India that I love so much” Need I say any more? https://t.co/QSsQfJOqIl pic.twitter.com/QdzIviTxMT