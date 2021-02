పడిపోయిన విరాట్ కోహ్లీ ర్యాంకు

దుబాయ్‌: ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌(ఐసీసీ) తాజాగా విడుదల చేసిన టెస్టు బ్యాట్స్‌మెన్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో టీమ్‌ఇండియా కెప్టెన్‌ విరాట్ కోహ్లీ ఓ స్థానం కోల్పోయి ఐదో ర్యాంకుకు పడిపోయాడు. భారత్‌తో తొలి టెస్టులో డబుల్‌ సెంచరీతో విజృంభించిన ఇంగ్లాండ్‌ సారథి జో రూట్‌(218) రెండు స్థానాలను మెరుగుపరచుకొని మూడో ర్యాంకు దక్కించుకున్నాడు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్‌మన్‌ మార్నస్‌ లబుషేన్‌ కూడా ఒక స్థానం కోల్పోయి నాలుగో ర్యాంకుకు పడిపోయాడు.

న్యూజిలాండ్ సారథి కేన్ విలియమ్సన్ మొదటి స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. విలియమ్సన్‌, రూట్‌ మధ్య కేవలం 36 పాయింట్ల వ్యత్యాసం ఉంది. అలాగే రెండో స్థానంలో ఉన్న స్టీవ్‌ స్మిత్‌..రూట్‌ కన్నా 8 పాయింట్లు ముందంజలో ఉన్నాడు. పాకిస్థాన్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ బాబర్‌ అజామ్‌(ఆరో స్థానం), బెన్‌స్టోక్స్‌(తొమ్మిదో స్థానం) చెరో ర్యాంకు మెరగుపరచుకున్నారు. భారత టెస్టు స్పెషలిస్ట్‌ చెతేశ్వర్‌ పుజారా ఒక స్థానం కోల్పోయి ఏడో ర్యాంకుకు పడిపోయాడు. చెన్నై టెస్టులో రిషబ్‌ పంత్‌ మినహా భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌ పరుగులు సాధించడంలో విఫలమైన విషయం తెలిసిందే.

???? Joe Root enters top three

???? Babar Azam, Ben Stokes move up one spot

???? Virat Kohli slips to No.5



A lot of changes in the latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for batting ????



Full rankings: https://t.co/OMjjVwOboH pic.twitter.com/TRwJwuRx88