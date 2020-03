మహిళా క్రికెటర్‌ జెమీమా డ్యాన్స్‌..వీడియో వైరల్‌

క్రికెట్‌ మైదానంలో బిజీబిజీగా ఉండే టీమిండియా మహిళా క్రికెటర్‌ జెమీమా రోడ్రిగేజ్‌.. విరామ సమయంలో కాసేపు సరదాగా డ్యాన్స్‌ చేసి అందరి చూపు తనవైపు తిప్పుకునేలా చేసింది. స్పోర్ట్స్‌ షూట్‌లో బ్యాగు వేసుకుని ఉన్న జెమీమా రోడ్రిగేజ్‌ వుమెన్‌ సెక్యూరిటీ గార్డుతో లవ్‌ ఆజ్‌ కల్‌ చిత్రంలోని హా మై గలత్‌ పాటకు స్టెప్పులేసి అదరగొట్టేసింది. జెమీమా, సెక్యూరిటీతో కలిసి ైస్టెలిష్‌గా డ్యాన్స్‌ చేసిన వీడియో ఇపుడు సోషల్‌మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. నా అభిమాన క్రికెటర్‌ జెమీమా రోడ్రిగేజ్‌ నా పాటకు స్టెప్పులేసింది. ఓ అభిమానిగా అడుగుతున్నా..జెమీమా వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీని ఇంటికి తీసుకురా అని కార్తీక్‌ ఆర్యన్‌ ఆ వీడియోను ట్యాగ్‌ చేస్తూ..రీట్వీట్‌ చేశాడు. కార్తీక్‌ ఆర్యన్‌, సారా అలీఖాన్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కించిన లవ్‌ ఆజ్‌ కల్‌ చిత్రం ఫిబ్రవరి లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

My favourite cricketer aces #HaanMainGalat !! Bring the cup home Jemi ???? ????

And by popular demand also bring Security Ji to bollywood ???????? https://t.co/YSCceAP6E7