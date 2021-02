స్వదేశంలో తొలిసారి టెస్టు ఆడబోతున్న బుమ్రా

ముంబై: నాలుగు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా భారత్‌, ఇంగ్లాండ్‌ మధ్య శుక్రవారం చెన్నై వేదికగా మొదటి టెస్టు ఆరంభంకానుంది. మూడురోజులు ప్రాక్టీస్‌ చేసిన రెండు జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సన్నద్ధమయ్యాయి. టీమ్‌ఇండియా ప్రధాన పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా భారత్‌ గడ్డపై తొలిసారి టెస్టు మ్యాచ్‌ ఆడబోతున్నాడు.

2018 జనవరిలో సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్‌ ద్వారా టెస్టుల్లోకి అరంగేట్రం చేసిన బుమ్రా ఇప్పటివరకు 17 టెస్టుల్లో 79 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2016లోనే వన్డే, టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేసి సత్తాచాటాడు. అంతర్జాతీయస్థాయిలో అతి తక్కువ సమయంలో స్టార్‌ పేసర్‌గా ఎదిగిన బుమ్రా ఇంగ్లాండ్‌పై ఎలా పోరాడతాడో? అంటూ ఐసీసీ ట్వీట్‌ చేసింది.



