అదరగొట్టిన ముంబై బౌలర్లు... ఢిల్లీ ఢమాల్‌

దుబాయ్‌: ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ స్వల్ప స్కోరుకే పరిమితమైంది. బుమ్రా(3/17), ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌(3/21) దెబ్బకు ఢిల్లీ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 110 పరుగులకే కుప్పకూలింది. బ్యాట్స్‌మెన్‌ చేతులెత్తేయడంతో స్కోరు బోర్డుపై కనీసం 120 పరుగులైనా ఉంచలేకపోయింది. ఆరంభంలో బౌల్ట్‌..మధ్య ఓవర్లలో బుమ్రా నిప్పులు చెరిగే బంతులతో విరుచుకుపడుతూ ఢిల్లీని దెబ్బతీశారు.

ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(25), రిషబ్‌ పంత్‌(21) మాత్రమే కొంతసేపు పోరాడే ప్రయత్నం చేశారు. మిగతా బ్యాట్స్‌మెన్‌ దారుణంగా విఫలమయ్యారు. ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌(0) వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లోనూ డకౌట్‌గా వెనుదిరగ్గా..పృథ్వీ షా(10) మళ్లీ నిరాశపరిచాడు.

టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఢిల్లీ జట్టు ముంబై బౌలర్ల దెబ్బకు పేకమేడలా కూలింది. ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ వేసిన తొలి ఓవర్‌లోనే శిఖర్‌ ధావన్‌ డకౌటయ్యాడు.బౌల్ట్‌ వేసిన తన తర్వాతి ఓవర్లో మరో ఓపెనర్‌ పృథ్వీ షా(10) కూడా పెవిలియన్‌ చేరడంతో ఢిల్లీ కష్టాల్లో పడింది. పవర్‌ప్లే ఆఖరికి ఢిల్లీ 2 వికెట్లకు 22 పరుగులే చేసింది. ఈ దశలో క్రీజులో ఉన్న అయ్యర్‌, పంత్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు. అయ్యర్‌ను రాహుల్‌ చాహర్‌ ఔట్‌ చేసి జోడీని విడదీశాడు.

బుమ్రా వేసిన 12వ ఓవర్లో స్టాయినీస్(2)‌, రిషబ్‌ పంత్‌(21) ఔటవడంతో ఢిల్లీ సాధారణ స్కోరు చేసే అవకాశాన్ని కూడా కోల్పోయింది. మధ్య ఓవర్లలో భాగస్వామ్యాలు నిర్మించకుండా ముంబై అద్భుతంగా కట్టడి చేసింది. చివర్లో హార్డ్‌హిట్టర్‌ హెట్‌మైయర్‌(11) కూడా చేతులెత్తేయడంతో ఢిల్లీ స్వల్ప స్కోరుకే పరిమితమైంది.

