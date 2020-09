టీమిండియా పేస‌ర్ జ‌స్‌ప్రిత్ బూమ్రా అత్యంత ప్ర‌తిభావంతమైన‌ బౌల‌ర్ల‌లో ఒక‌డ‌ని తెలిసిందే. పీపీఎల్‌లో ముంబై జ‌ట్టు త‌ర‌పున ఆడుతున్న బూమ్రా.. గ‌తేడాది అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌ర్చి జ‌ట్టును అగ్ర స్థానంలో నిలిపాడు. అయితే ఐపీఏల్ 2020 కోసం యూఏఈలో ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఈనెల 19న చెన్నైతో ఆడ‌బోయే యొద‌టి మ్యాచ్ కోసం క‌స‌ర‌త్తులు చేస్తోంది. గంట‌ల త‌ర‌బ‌డి నెట్స్‌లో చెమ‌టోడుస్తోంది.



ఆ జ‌ట్టు పేస‌ర్ బూమ్రా ప్రాక్టీస్ సెష‌న్‌లో ఓ ప్రత్యేక నైపుణ్యాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. ఓ ఆరుగురు ప్ర‌ఖ్యాత ఆట‌గాళ్ల బౌలింగ్ యాక్ష‌న్‌ను చేసి చూపించాడు. ఈ వీడియోను ముంబై ఫ్రాంచైజీ సోష‌ల్‌మీడియాలో పోస్టు చేసి బూమ్రా ఎవ‌రెవ‌రి బౌలింగ్‌ను అనుక‌రించాడో గుర్తుప‌ట్టాల్సిందిగా కోరింది. స్పందించిన అభిమానులు రవిచంద్రన్ అశ్విన్, రవీంద్ర జడేజా, లసిత్ మలింగ, హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్‌, భారత మాజీ లెగ్ స్పిన్నర్ అనిల్ కుంబ్లేతో పాటు ప‌లువురి పేర్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

???? Can you guess all 6️⃣ bowlers Boom is trying to imitate? ????



PS: Wait for the bonus round ???? #OneFamily #MumbaiIndians #MI #Dream11IPL @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/RMBlzeI6Rw