అహ్మ‌దాబాద్‌: ఇంగ్లండ్‌తో జ‌ర‌గ‌నున్న నాలుగో టెస్ట్‌కు పేస్‌బౌల‌ర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా అందుబాటులో ఉండ‌టం లేదు. అత‌న్ని టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసిన‌ట్లు బీసీసీఐ వెల్ల‌డించింది. వ్య‌క్తిగ‌త కారణాల కార‌ణంగా త‌న‌ను టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేయాల్సిందిగా బుమ్రానే కోరాడ‌ని, అందుకే అత‌న్ని నాలుగో టెస్ట్ ఎంపిక‌కు ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకోవ‌డం లేద‌ని బోర్డు ట్వీట్ చేసింది. అత‌ని స్థానంలో మ‌రెవ‌రినీ తీసుకోవ‌డం లేద‌ని కూడా చెప్పింది. నాలుగో టెస్ట్ వ‌చ్చే గురువారం (మార్చి 4) నుంచి అహ్మదాబాద్‌లోనే జ‌ర‌గ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే. మూడో టెస్ట్ మొత్తం స్పిన్న‌ర్ల‌దే హ‌వా ఉండ‌టంతో బుమ్రా తుది జ‌ట్టులో ఉన్నా అత‌ని ప్ర‌భావం ఏమాత్రం క‌నిపించ‌లేదు.



