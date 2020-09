ENGvAUS:విధ్వంసకర ఓపెనర్ జేసన్ రాయ్‌ వచ్చేశాడు

లండన్‌: ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్‌ కోసం 14 మంది సభ్యుల జట్టును ఇంగ్లాండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు(ఈసీబీ) బుధవారం ప్రకటించింది. గాయం నుంచి కోలుకున్న విధ్వంసక ఓపెనర్‌ జేసన్‌ రాయ్‌ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. ట్రైనింగ్‌లో గాయపడిన రాయ్‌ ఇటీవల పాకిస్థాన్‌, ఆస్ట్రేలియాతో టీ20 సిరీస్‌లకు దూరమయ్యాడు. ఆసీస్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో 66, 44, 21 పరుగులతో రాణించి టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో నంబర్‌వన్‌ ర్యాంకు సాధించిన డేవిడ్‌ మలన్‌ రిజర్వ్‌ ప్లేయర్‌గా ఎంపికయ్యాడు. మాంచెస్టర్‌ వేదికగా శుక్రవారం నుంచి వన్డే సిరీస్‌ ఆరంభంకానుంది.

???? JUST IN: Jason Roy returns as England announce a 14-man squad for the ODI series against Australia. Dawid Malan added to the reserves ???? #ENGvAUS pic.twitter.com/pPP062LKHm