టాప్-10లోకి మళ్లీ జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌

దుబాయ్‌: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) తాజాగా టెస్టు బౌలింగ్‌ ర్యాంకింగ్స్‌ విడుదల చేసింది. బౌలింగ్ ర్యా్ంకింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌ మళ్లీ టాప్‌-10లోకి అడుగుపెట్టాడు. పాకిస్థాన్‌తో టెస్టు సిరీస్‌లో అద్వితీయ ప్రదర్శనతో రాణించిన ఆండర్సన్‌ టెస్టు సిరీస్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మూడో టెస్టులో పాక్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఐదు వికెట్లు తీసిన జిమ్మీ.. ఓవరాల్‌గా సిరీస్‌లో 11 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో ఆరు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని ఆండర్సన్‌ ఎనిమిదో ర్యాంక్‌ దక్కించుకున్నాడు.ఆస్ట్రేలియా పేస్‌ బౌలర్‌ పాట్‌ కమిన్స్‌(904పాయింట్లు) అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఆండర్సన్‌ బౌలింగ్‌ పార్ట్‌నర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ 845 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. భారత్‌ నుంచి బుమ్రా ఒక్కడే తొమ్మిదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

