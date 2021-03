అహ్మ‌దాబాద్‌: ఇండియా, ఇంగ్లండ్ మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న నాలుగో టెస్ట్‌లో టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి, ఇంగ్లండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ బెన్ స్టోక్స్ మ‌ధ్య వాగ్వాదం జ‌రిగింది. ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ రూట్ ఔటైన త‌ర్వాత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన స్టోక్స్‌కు మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్ ఓ బౌన్స‌ర్‌తో స‌వాలు విసిరాడు. ఆ త‌ర్వాత సిరాజ్‌ను స్టోక్స్ ఏదో అన్నాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన కోహ్లి.. కాసేపు స్టోక్స్‌తో వాదించాడు. ఇద్ద‌రి మ‌ధ్యా మాటామాటా పెర‌గ‌డంతో అంపైర్ క‌లుగ‌జేసుకోవాల్సి వ‌చ్చింది. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లోనూ సిరాజ్‌, స్టోక్స్ మ‌ధ్య కాస్త మాట‌ల యుద్ధం న‌డిచింది.



One of the things you'll love about Virat Kohli. He'll always come in defence of his team members. pic.twitter.com/4Tkm2d5aEA