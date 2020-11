మళ్లీ గోల్ఫ్‌ కోర్సులో అడుగుపెట్టిన కపిల్‌

న్యూఢిల్లీ: లెజెండరీ క్రికెటర్‌, మాజీ కెప్టెన్‌ కపిల్‌దేవ్‌ ఇటీవల గుండెపోటుకు గురవడంతో ఆయనకు యాంజియోప్లాస్టీ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. తన క్రీడాజీవితంలో అత్యధిక భాగం క్రికెట్‌ ఆడిన కపిల్‌కు గోల్ఫ్‌ ఆడటం అంటే చాలా ఇష్టం. పూర్తిగా కోలుకున్న కపిల్‌ మళ్లీ గోల్ఫ్‌ క్లబ్‌లో తన స్నేహితులతో కలిసి గోల్ఫ్‌ ఆడాడు.

'గోల్ఫ్‌ కోర్స్‌ లేదా క్రికెట్‌ మైదానంలో తిరిగి అడుగుపెడితే ఎంత సరదాగా ఉంటుంతో మాటల్లో వర్ణంచలేం. గోల్ప్‌ కోర్సులోకి మళ్లీ రావడం, సరదాగా గడపడం, స్నేహితులతో ఆడుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. జీవితం అంటే ఇదే' అంటూ కపిల్‌ వీడియోలో పేర్కొన్నాడు. కపిల్‌ భారత్‌ తరఫున 131 టెస్టులు, 225 వన్డేలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో కపిల్‌ 5248 పరుగులు చేయడంతో పాటు 434 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

Good to be back on the Golf Course .... pic.twitter.com/M3V6D7KEoF