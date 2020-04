వైద్య సిబ్బందికి సలాం: బుమ్రా

కరోనా వైరస్​ యుద్ధంలో అవిశ్రాంతంగా పని చేస్తున్న వైద్యరంగంలోని ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రశంసించాలని టీమ్​ఇండియా ఏస్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ప్రజలకు సూచించాడు. మంగళవారం ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా బుమ్రా ట్వీట్ చేశాడు.



“మన కోసం ప్రాణాలకు తెగించి పని చేస్తున్న ప్రతి వైద్య ఉద్యోగిని ప్రశంసించాల్సిన రోజు ఇది. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు వారికి మన మద్దతు ఎక్కువగా కావాలి, మనం ఇంట్లోనే ఉండడం ద్వారా వారికి సహకరించినవారమవుతాం. మన కోసం ప్రతి రోజూ యుద్ధం చేస్తున్న వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు” అని బుమ్రా ట్వీట్​లో పేర్కొన్నాడు. కరోనా వైరస్ కారణంగా ఆట నుంచి విరామం లభించడంతో బుమ్రా ఇంటికే పరిమితమయ్యాడు. క్రికెటర్లతో ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో మాట్లాడుతూ అభిప్రాయాలు తెలుపుతున్నాడు. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా అభిమానులకు దగ్గరగా ఉంటున్నాడు.

It is a day to appreciate every healthcare professional putting their life on the line for us. Now, more than ever, they need our support and the best way to do that is to stay indoors. A big thank you to all of them for fighting for us, every day. #WorldHealthDay