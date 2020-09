ఐపీఎల్ 13వ సీజ‌న్ ఈ ఏడాది యూఏఈలో నిర్వ‌హించ‌నున్న నేప‌థ్యంలో బీసీసీఐ దీనికి సంబంధించి ఇప్ప‌టికే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇటీవ‌ల షెడ్యూల్ కూడా విడుద‌ల చేయ‌డంతో 8 జ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు నెట్స్‌లో కఠోర సాధ‌న చేస్తున్నారు. సెప్టెంబ‌ర్ 19న చెన్నై, ముంబై మ‌ధ్య తొలి మ్యాచ్ జ‌రుగ‌నుండ‌గా క్రికెట్ అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. ఎన్నో ఒడిదొడుకుల‌ను దాటి క‌రోనా క‌ష్ట‌కాలంలో బీసీసీఐ ఈ టోర్నీ నిర్వ‌హిస్తుండ‌డంతో స‌ర్వ‌త్రా హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండ‌గా క‌రోనాపై పోరాటం చేస్తూ ఈ టోర్నీ మ‌ళ్లీ భార‌త్‌లోనే నిర్వ‌హించ‌బ‌డుతుంద‌నే ఆత్మ‌విశ్వాసంతో నిండిన ఓ థీమ్ సాంగ్‌ను ఐపీఎల్ విడుద‌ల చేసింది. ఈ పాట‌కు క్రికెట్ అభిమానుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌స్తుండ‌గా.. “ఆయేంగే హ‌మ్ వాప‌స్‌” అనే లిరిక్స్‌తో సాగిన ఈ పాట ఆద్యంతం క్రికెట్ అభిమానుల‌ను అల‌రిస్తోంది.



