కరోనా ప్రభావం.. ఐపీఎల్‌ వాయిదా

హైదరాబాద్‌ : ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌)పై కరోనా ప్రభావం పడింది. దేశంలో కరోనా వైరస్‌ వ్యాధి వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ వాయిదా పడింది. మార్చి 29న ఆరంభం కావాల్సిన ఐపీఎల్‌ టోర్నీ ఏప్రిల్‌ 15కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. కోవిడ్‌-19 నివారణకు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఐపీఎల్‌ను నిర్వహించలేమంటూ ఇప్పటికే పలు రాష్ర్టాలు చేతులెత్తేసిన విషయం తెలిసిందే.



