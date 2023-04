April 15, 2023 / 05:24 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 20వ మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు 174 ప‌రుగులు చేసింది. విరాట్ కోహ్లీ(50) ఒక్క‌డే హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. మ్యాక్స్‌వెల్(24) కాసేపు అల‌రించిన త‌క్కువ‌కే ఔట‌య్యాడు. ఆఖ‌ర్లో అనుజ్ రావ‌త్(15), ష‌హ‌బాజ్ అహ్మ‌ద్(20) ధాటిగా ఆడ‌డంతో ఆర్సీబీ ఆ మాత్రం ర‌న్స్ చేయ‌గ‌లిగింది. ఢిల్లీ బౌల‌ర్లు చెల‌రేగ‌డంతో డూప్లెసిస్ సేన 132 ప‌రుగుల‌కే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత రావ‌త్, షహ‌బాజ్‌ ఏడో వికెట్‌కు 42 ర‌న్స్ జోడించారు. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌లో కుల్దీప్ యాద‌వ్‌, మిచెల్ మార్ష్ రెండేసి వికెట్లు తీశారు. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, ల‌లిత్ యాద‌వ్‌ల‌కు ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

ఆర్సీబీకి మంచి ఆరంభం ల‌భించింది. 42 రన్స్ వ‌ద్ద డూప్లెసిస్‌(22) వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత మ్యాక్స్‌వెల్ (24 ), కోహ్లీ ధాటిగా ఆడారు. 10వ ఓవ‌ర్‌లో సింగిల్ తీసి కోహ్లీ ఫీఫ్టీ సాధించాడు. 30 బంతుల్లోనే కోహ్లీ యాభై ర‌న్స్ కొట్టాడు. ఐపీఎల్‌లో అత‌డికి ఇది 47వ ఫిఫ్టీ. ఆ వెంట‌నే అత‌డిని ల‌లిత్ యాద‌వ్ ఔట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత ఆర్సీబీ వికెట్ల ప‌త‌నం మొద‌లైంది. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్(6) మ్యాక్స్‌వెల్, దినేశ్ కార్తిక్(0) వ‌రుస బంతుల్లో ఔట‌య్యారు. దాంతో ఆర్సీబీ స్కోర్ వేగం త‌గ్గింది.

