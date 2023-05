live now

May 29, 2023 / 06:31 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌కు స‌ర్వం సిద్ధ‌మైంది. అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదిక‌గా ఈరోజు ఫైన‌ల్ ఫైట్ జ‌ర‌గ‌నుంది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్, నాల‌గు సార్లు చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ టైటిల్ పోరులో త‌ల‌ప‌డున్నాయి. వ‌ర్షం కార‌ణంగా నిన్న జ‌ర‌గాల్సిన ఫైన‌ల్ రిజ‌ర్వ్ డే (మే29)కు వాయిదా ప‌డిన విష‌యం తెలిసిందే. ఒక‌వేళ ఈరోజు కూడా మ్యాచ్ నిర్వ‌హ‌ణ సాధ్యం కాకుంటే 20 పాయింట్ల‌తో టేబుల్ టాప‌ర్ అయిన గుజ‌రాత్‌ను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టిస్తారు.

హార్దిక్ పాండ్యా సేన‌ వ‌రుస‌గా రెండోసారి ఫైన‌ల్ చేరింది. దాంతో, గుజ‌రాత్‌ రెండోసారి క‌ప్పు కొడుతుందా? లేదా ప‌దోసారి ఫైన‌ల్ చేరిన ధోనీ జ‌ట్టు ట్రోఫీని అందుకుంటుందా? అనే ఆస‌క్తి ఫ్యాన్స్‌లో మొద‌లైంది. రికార్డులు చూస్తే.. చెన్నైపై, గుజ‌రాత్ పై చేయి సాధించింది. ఇరుజ‌ట్లు నాలుగు సార్లు త‌ల‌ప‌డితే గుజ‌రాత్ 3 మ్యాచుల్లో గెలిచింది. అయితే.. క్వాలిఫైయ‌ర్ 1లో ధోనీ సేన 15 ప‌ర‌గుల తేడాతో గుజ‌రాత్‌ను ఓడించింది. దాంతో, ఫైన‌ల్లో ఎవ‌రు పై చేయి సాధిస్తారు? అనేది చూడాలి.

