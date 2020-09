ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ సన్నాహాలు షురూ: ఫొటోలు

దుబాయ్‌: రాబోయే ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌) 13వ సీజన్‌ కోసం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్టు ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో పాల్గొంటున్నది. ఆ జట్టు కీలక ఆటగాడు, కివీస్‌ కెప్టెన్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌ శుక్రవారం నుంచి జట్టుతో కలిసి ప్రాక్టీస్‌ చేశాడు. ఆటగాళ్లందరూ వార్మప్‌ అనంతరం బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్, బౌలింగ్‌ విభాగాల్లో సాధన చేశారు. టీమ్‌ కొత్త కోచ్‌ ట్రెవర్‌ బేలిస్‌, జట్టు మార్గనిర్దేశకులు వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌, ముత్తయ్య మురళీధరన్‌ పర్యవేక్షణలో ఆటగాళ్లు కసరత్తులు చేశారు. తమ తొలి మ్యాచ్‌లో ఈనెల 21న రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తలపడుతుంది.

