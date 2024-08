August 3, 2024 / 04:48 PM IST

IOC President : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో లింగ వివాదంలో ఇరుక్కున్న మ‌హిళా బాక్స‌ర్లకు రోజు రోజుకు మ‌ద్ద‌తు పెరుగుతోంది. అల్జీరియాకు చెందిన ఇమ‌నె ఖెలిఫ్ (Imane Khelif), వియ‌త్నాం బాక్స‌ర్ లిన్ యు టింగ్‌(Lin You Ting)లు అమ్మాయిలు కాదు అనే వార్త‌ల్ని ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షుడు థామ‌స్ బాచ్ (Thamos Bach) కొట్టిపారేశాడు. శనివారం మీడియా స‌మావేశంలో మాట్లాడిన బాచ్‌.. ఇమ‌నె ఖెలిఫ్, లిన్ యు టింగ్‌లు ఆడ‌పిల్ల‌గానే పుట్టార‌ని, అంద‌రు ఆడ‌పిల్ల‌ల మాదిరిగానే పెరిగార‌ని వెల్ల‌డించాడు.

‘మ‌నంద‌రం ఈ విష‌యంలో చాలా స్ప‌ష్టంగా ఉండాలి. మ‌హిళ‌ల బాక్సింగ్ గురించి మ‌నం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఖెలిఫ్‌, లిన్ యు టింగ్‌లు ఆడ‌పిల్ల‌లుగానే పుట్టారు. అంతేకాదు ఆడ‌పిల్ల‌లుగానే పెరిగారు. పాస్‌పోర్టులో సైతం వాళ్ల లింగం స్త్రీ అనే ఉంది.

IOC President Thomas Bach responds to questions about the women’s boxing competition and makes it very clear there was never any doubt on the athletes being women, and that the current online abuse is unacceptable. pic.twitter.com/Xvd6SvtmQ5

