ముంబై: ఆస్ట్రేలియా టూర్‌ను ఘ‌నంగా ముగించిన ఇండియ‌న్ టీమ్ స‌భ్యులకు సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ఘ‌న స్వాగ‌తం ల‌భించింది. గురువారం తెల్ల‌వారుఝాము నుంచి టీమ్ స‌భ్యులు ఒక్కొక్క‌రుగా స్వ‌దేశానికి వ‌స్తున్నారు. కెప్టెన్ అజింక్య ర‌హానే, వైస్ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌, కోచ్ ర‌విశాస్త్రి, ఓపెన‌ర్ పృథ్వి షా ముంబైకి చేరుకున్నారు. అటు బ్రిస్బేన్ టెస్ట్ హీరో రిష‌బ్ పంత్ ఢిల్లీలో అడుగుపెట్టాడు. బోర్డ‌ర్ గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీ నిల‌బెట్టుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంద‌ని ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో మీడియాలో మాట్లాడిన పంత్ అన్నాడు. సిరీస్ మొత్తం ఆడిన‌ తీరుపై టీమ్ అంతా సంతోషంగా ఉన్న‌ద‌ని చెప్పాడు.



Delhi | I am so happy that we retained the trophy. The whole team is very happy with the way we played the series: Indian cricketer Rishabh Pant on his return to India after winning the Border–Gavaskar Trophy in Australia pic.twitter.com/V87RiDt9oE