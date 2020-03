మెల్‌బోర్న్‌: మహిళల టీ-20 వరల్డ్‌కప్‌లో భారత జట్టు అప్రతిహత విజయాలతో దూసుకెళ్తోంది. ఇవాళ జంక్షన్‌ ఓవల్‌ మైదానంలో శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఇండియా మరో 5.2 ఓవర్లు మిగిలుండగానే 7 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. 114 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇండియా ఆది నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. ఓపెనర్లు.. షెఫాలి వర్మ(34 బంతుల్లో 47: 7 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌), స్మృతి మందాన(17) తొలి వికెట్‌కు 34 పరుగులు జోడించారు. ప్రబోధని బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌ ఆడబోయిన స్మృతి.. కవిషాకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగింది. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్‌ హార్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌(15) షెఫాలీకి చక్కటి సహకారాన్ని అందించింది. రెండు బౌండరీలు, ఓ సిక్సర్‌ బాది.. లయ అందుకున్న హార్మన్‌ను సిరివర్దనే పెవిలియన్‌కు పంపించింది. టోర్నీలో తన దూకుడైన ఆటతో ప్రత్యర్థులకు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న షెఫాలీ రనౌట్‌ అయింది. జెమీమా రోడ్రిగేజ్‌ లేని పరుగుకోసం ప్రయత్నించి.. షెఫాలీ వర్మ ఔటవ్వడానికి కారణమైంది. అప్పటికే ఇండియా విజయం ఖాయమవడంతో.. జెమీమా(15 నాటౌట్‌), దీప్తి శర్మ(15 నాటౌట్‌) లాంఛనాన్ని పూర్తి చేశారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో ప్రబోధనీ, సిరివర్ధనే తలో వికెట్‌ తీశారు.



మొదట టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ చేసిన లంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి, 113 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. కెప్టెన్‌ చమారి ఆటపట్టు(33), కవిషా దిల్హారీ(25 నాటౌట్‌) మాత్రమే రాణించారు. మిగితా బ్యాట్స్‌వుమెన్‌ వెంటవెంటనే పెవిలియన్‌ చేరారు. లంక బ్యాట్స్‌వుమెన్‌ను కట్టడి చేయడంలో భారత బౌలర్లు విజయవంతమయ్యారు. 4 వికెట్లు తీసి, ఇండియా విజయంలో కీలకపాత్ర వహించిన స్పిన్నర్‌ రాధా యాదవ్‌ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా ఎంపికయ్యింది. తాజా విజయంతో భారత్‌ 4 విజయాలతో 8 పాయింట్లు సాధించి, పాయింట్ల పట్టికలో టాప్‌ ప్లేస్‌లో నిలిచింది.

India remain unbeaten in the group stage!



Shafali Verma led the chase against Sri Lanka after Radha Yadav's career-best four wickets. #T20WorldCup | #INDvSL



????????️ https://t.co/kEuIT5xAlG pic.twitter.com/T02JqcYAXv