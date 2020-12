సిడ్నీ: ఆస్ట్రేలియాతో టీ20 సిరీస్‌లో విరాట్‌ కోహ్లీ సారథ్యంలోని భారత క్రికెట్‌ జట్టు అద్భుత‌ ప్రదర్శన చేసింది. ఆదివారం జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన సాధించింది. దీంతో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను మరో మ్యాచ్‌ మిగిలుండగానే భారత్‌ 2-0తో కైవసం చేసుకున్నది. సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్న ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్య(42 నాటౌట్:‌ 22 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) వీరవిహారం చేయడంతో టీమ్‌ఇండియా 2 బంతులు మిగిలుండగానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

హార్దిక్‌ మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు అందుకున్నాడు. టీ20ల్లో భార‌త్ ఆవ‌ల టీమ్ఇండియాకు ఇది వ‌రుస‌గా ప‌దో విజ‌యం కావ‌డం విశేషం. వెస్టిండీస్‌లో మూడు, న్యూజిలాండ్‌లో ఐదు, ఆస్ట్రేలియాలో రెండు(ప్ర‌స్తుతం) మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొందింది.

195 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో శిఖర్‌ ధావన్‌(52: 36 బంతుల్లో 4ఫోర్లు,2సిక్సర్లు) అర్ధశతకంతో మెరవగా కోహ్లీ(40: 24 బంతుల్లో 2ఫోర్లు,2సిక్సర్లు) కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. కేఎల్‌ రాహుల్‌(30 22 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, 1సిక్స్‌) జట్టుకు శుభారంభాన్ని అందించాడు. ఆఖర్లో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(12 నాటౌట్‌: 5 బంతుల్లో ఫోర్‌, సిక్సర్‌).. పాండ్యకు మంచి సహకారం అందించాడు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో ఆడమ్‌ జంపా, డేనియల్‌ శామ్స్‌, ఆండ్రూ టై, మిచెల్‌ స్వెప్సన్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. స్వెప్సన్‌, జంపా బ్యాట్స్‌మెన్‌ను ఇబ్బంది పెట్టారు.

అంతకుముందు ఆసీస్‌ తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ మాథ్యూ వేడ్‌(58: 32 బంతుల్లో 10ఫోర్లు, సిక్స్‌) మెరుపు అర్ధసెంచరీతో ఆకట్టుకోగా స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌(46: 38 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) కూడా రాణించడంతో 20 ఓవర్లలో ఆస్ట్రేలియా 5 వికెట్లకు 194 పరుగులు చేసింది. ఆల్‌రౌండర్లు గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌(22: 13 బంతుల్లో 2సిక్సర్లు), హెన్రిక్స్‌(26:18 బంతుల్లో సిక్స్‌) ఫర్వాలేదనిపించారు.

ఆఖర్లో మార్కస్‌ స్టాయినీస్‌(16) స్కోరును 190 దాటించాడు. భారత బౌలర్లలో నటరాజన్‌ రెండు వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేశాడు. చాహల్‌(1/51) విఫలమవగా..శార్దుల్‌ ఠాకూర్‌(1/39) ఫర్వాలేదనిపించాడు.

India have not lost an away T20I since February 2019.



They have now won 1️⃣0️⃣ T20Is on the trot, including two Super Overs ???? #AUSvIND pic.twitter.com/B4ZW1MQUdx