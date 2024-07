July 30, 2024 / 06:56 PM IST

IND vs SL : భార‌త్, శ్రీ‌లంక జ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌ర‌గాల్సిన మూడో టీ20 ఆల‌స్యంగా ప్రారంభం కానుంది. వ‌ర్షం కార‌ణంగా ఔట్ ఫీల్డ్ త‌డిగా మారింది. దాంతో, అంపైర్లు టాస్ ఆల‌స్యంగా వేయ‌నున్నారు. ఇప్ప‌టికే తొలి రెండు టీ20ల్లో గెలుపొందిన భార‌త జ‌ట్టు సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకుంది.

ముచ్చ‌ట‌గా మూడో మ్యాచ్‌లోనూ లంక‌ను ఓడించాల‌ని సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ బృందం భావిస్తోంది. మ‌రోవైపు నామ‌మాత్ర‌మైన ఈ మ్యాచ్‌లోనైనా విజ‌యంతో ప‌రువు కాపాడుకోవాల‌ని లంక ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది.

ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య ఆదివారం జ‌రిగిన రెండో టీ20కి వరుణుడు అడ్డుప‌డ్డాడు. దాంతో, భార‌త ఇన్నింగ్స్‌ను 8 ఓవ‌ర్ల‌కు కుదించారు.

— BCCI (@BCCI) July 30, 2024