గులాబీ టెస్టులో భారత్‌ ఘన విజయం

అహ్మదాబాద్‌: ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన పింక్ బాల్ టెస్ట్‌లో భారత జట్టు 10 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది. నాలుగు టెస్టుల సిరీస్‌లో భారత్ 2-1తో ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. స్పిన్‌కు సహకరిస్తున్న వికెట్‌పై టీమిండియా మరోసారి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. మూడో టెస్టులో స్పిన్నర్లు రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌(3/26, 4/48), అక్షర్‌ పటేల్‌(6/38, 5/32) విజృంభించి టీమ్‌ఇండియాను గెలిపించారు.

సెకండ్‌ సెషన్‌లో భారత స్పిన్నర్లు మరింతగా విజృంభించడంతో ఇంగ్లాండ్‌ వందలోపే కుప్పకూలింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 30.4 ఓవర్లలో 81 పరుగులకే ఆలౌటైన ఇంగ్లాండ్‌..భారత్‌కు 49 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. 49 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన భారత్‌ 7.3 ఓవర్లలో వికెట్‌ కోల్పోకుండా లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఓపెనర్లు రోహిత్‌ శర్మ(25: 25 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, సిక్స్‌), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(15: 21 బంతుల్లో ఫోర్‌, సిక్స్‌) ఆడుతూ పాడుతూ స్వల్ప టార్గెట్‌ను పూర్తి చేశారు.

మూడో టెస్టులో స్పిన్నర్ల జోరు కొనసాగింది. భారత్‌ను తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 145 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేసిన ఇంగ్లాండ్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను పేలవంగా ఆరంభించింది. టెస్టుల్లో భారత్‌పై ఇంగ్లాండ్‌(81) అత్యల్ప స్కోరు నమోదు చేసింది. బ్యాటింగ్‌కు కష్టంగా మారిన పిచ్‌ ఇరుజట్లకు చెందిన బ్యాట్స్‌మెన్‌ తీవ్రంగా తడబడ్డారు. స్పిన్నర్లు తిప్పేయడంతో టెస్టు మ్యాచ్‌ రెండు రోజుల్లోనే ముగిసింది. భారత్‌లో జరిగిన రెండు డే/నైట్‌ టెస్టుల్లోనూ టీమ్‌ఇండియానే గెలిచింది.

ఇంగ్లాండ్‌ 81 ఆలౌట్‌



స్పిన్నర్ల దెబ్బకు ఇంగ్లాండ్‌ విలవిల్లాడింది. అక్షర్‌ పటేల్‌(5/32), రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌(4/48) ఇంగ్లాండ్‌కు చుక్కలు చూపించారు. బ్యాట్స్‌మెన్‌ అంతా గింగిర్లు తిరిగే బంతులను ఎలా ఎదుర్కోవాలో అర్థంకాక పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. ఇంగ్లీష్‌ బ్యాట్స్‌మెన్లలో జో రూట్‌(19), బెన్‌స్టోక్స్‌(25), ఓలీ పోప్‌(12) మినహా అంతా సింగిల్‌ డిజిట్‌కే వెనుదిరిగారు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆకట్టుకున్న జాక్‌ క్రాలే(0), డొమినిక్‌ సిబ్లే(7), జానీ బెయిర్‌స్టో(0), బెన్‌ ఫోక్స్‌(8) అలా వచ్చి ఇలా వెళ్లిపోయారు.



రోహిత్‌ అర్ధశతకం



అంతకుముందు ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరు 99/3తో గురువారం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ కొనసాగించిన భారత్‌ 53.2 ఓవర్లలో 145 పరుగులకే ఆలౌటైంది. టీమ్‌ఇండియాకు 33 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది. ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మ(66: 96 బంతుల్లో 11ఫోర్లు) ఒక్కడే అర్ధశతకంతో రాణించడాడు. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(11), పుజారా(0), విరాట్‌ కోహ్లీ(27), రహానె(7), పంత్‌(1), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌(0), అక్షర్‌ పటేల్‌(0) నిరాశపరిచారు. ఆఖర్లో అశ్విన్‌ కొద్దిసేపు ధాటిగా ఆడే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. ఇంగ్లాండ్‌ స్పిన్నర్‌ జాక్‌ లీచ్(4/54)‌, కెప్టెన్‌ జో రూట్(5/8)‌ స్పిన్‌ దెబ్బకు టీమ్‌ఇండియా టపటపా వికెట్లు కోల్పోయింది.



తొలి ఇన్నింగ్స్‌:



ఇంగ్లాండ్‌:112

భారత్‌:145

రెండో ఇన్నింగ్స్‌:

ఇంగ్లాండ్‌:81

భారత్‌:49

