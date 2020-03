క్రైస్ట్‌చర్చ్‌: న్యూజిలాండ్‌తో తలపడుతున్న చివరిదైన రెండో టెస్టు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌.. 46 ఓవర్లలో 124 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరు 96/6తో మూడో రోజు ఆట ప్రారంభించిన భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. ప్రధాన బ్యాట్స్‌మెన్‌ అంతా రెండోరోజే పెవిలియన్‌ చేరడంతో.. హనుమ విహారి(5), పంత్‌(1) ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభించారు. విహారి ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరుకు మరో 4 పరుగులు మాత్రమే జోడించి, సౌథీ బౌలింగ్‌లో వాట్లింగ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఆ మరుసటి ఓవర్‌కే పంత్‌ సైతం పెవిలియన్‌ బాటపట్టాడు. ట్రెంట్‌బౌల్ట్‌ బౌలింగ్‌లో షాట్‌ ఆడబోయిన పంత్‌.. వాట్లింగ్‌కే క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. రవీంద్ర జడేజా(16 నాటౌట్‌) ఒక్కడే కాసేపు కివీస్‌ బౌలర్లతో పోరాడాడు. అతడికి టెయిలెండర్ల నుంచి అస్సలు సహకారం అందలేదు. అందరూ ఇలా వచ్చి, అలా వెళ్లిపోయారు.



భారత్‌ ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరుకు కేవలం 28 పరుగులు మాత్రమే జతచేసి, ఆలౌట్‌ అయింది. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో పుజారా చేసిన 24 పరుగులే అత్యధికం కావడం మన బ్యాట్స్‌మెన్‌ పేలవ వైఫల్యానికి నిదర్శనం. కివీస్‌ బౌలర్లలో ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ 4, టిమ్‌ సౌథీ 3 వికెట్లతో భారత టాపార్డర్‌ను కోలుకోనీయలేదు. గ్రాండ్‌హోమ్‌, నైల్‌ వాగ్నర్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

The final wicket falls, Bumrah is run out as he tries to keep Jadeja on strike.



Trent Boult finishes with figures of 4/28 ????



New Zealand need 132 to win, can India defend that? #NZvIND pic.twitter.com/apvNwKe3q2