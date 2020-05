దుబాయ్​: కరోనా వైరస్ కారణంగా మహిళల ప్రపంచకప్ క్వాలిఫయర్స్​ వాయిదా పడ్డాయి. ఈ విషయాన్ని ఐసీసీ బుధవారం ప్రకటించింది. శ్రీలంక వేదికగా ఈ ఏడాది జూలై 3 నుంచి 19వ తేదీ వరకు 2021 వన్డే విశ్వటోర్నీ కోసం ఈ అర్హత పోటీలు జరగాల్సింది. ఈ పోటీల ద్వారా న్యూజిలాండ్​లో వచ్చేఏడాది జరిగే ప్రపంచకప్​నకు మూడు జట్లు అర్హత సాధించాల్సి ఉంది.

అలాగే 2022 అండర్​-19 ప్రపంచకప్​ కోసం జరగాల్సిన యూరప్​ ప్రాంతీయ క్వాలిఫయర్స్​ను కూడా వాయిదా వేస్తున్నట్టు ఐసీసీ ప్రకటించింది. ఈ పోటీలు జూలై 24 నుంచి 30 వరకు డెన్మార్క్ వేదికగా జరగాల్సింది. ప్లేయర్లు, కోచ్​లు, అధికారులు, అభిమానులు అందరి ఆరోగ్యాలను రక్షించాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని, అందుకే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టు ఐసీసీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.



Two ICC qualifying events, including the Women's Cricket World Cup Qualifier in Sri Lanka, have been postponed due to the COVID-19 pandemic.



