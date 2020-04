లారాను 5సార్లు ఔట్ చేశా: కనేరియా

2006లో ముల్తాన్​లో జరిగిన టెస్టులో వెస్టిండీస్ దిగ్గజం బ్రియాన్ లారా ధాటికి తన జట్టులోని స్పిన్నర్ దానిష్ కనేరియా చేతులెత్తేశాడని పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ ఇంజమాముల్ హక్​ ఇటీవల వ్యాఖ్యానించాడు. ఆ మ్యాచ్​లో తొలుత లారాను కనేరియా పొగిడాడని కూడా చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే, ఇంజమామ్ వ్యాఖ్యలపై దానిష్ కనేరియా స్పందించాడు. తన కెరీర్​లో లారాను 5సార్లు ఔట్ చేశానని ఇంజీకి గుర్తు చేస్తూ ఆదివారం ట్వీట్ చేశాడు.



“నా కెరీర్​లో బ్రియాన్ లారా వికెట్​ను ఐదుసార్లు తీసుకున్నా. అతడు గొప్ప క్రికెటర్​. ఒకవేళ పీసీబీ మద్దుతు నాకు మద్దతు ఇచ్చి ఉంటే.. ఎన్నో పెద్ద రికార్డును బద్దలుకొట్టి ఉండేవాడిని” అని కనేరియా ట్వీట్టర్​లో పేర్కొన్నాడు.

టెస్టు కెరీర్​లో మొత్తం 261వికెట్లు తీసిన కనేరియా.. పాకిస్థాన్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన బౌలర్ల జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. కాగా, కౌంటీ క్రికెట్​లో 2010లో స్పాట్​ ఫిక్సింగ్​ చేశాడన్న ఆరోపణలతో కనేరియాపై జీవితాల నిషేధం పడింది. అలాగే, హిందువునైన తాను పాకిస్థాన్ తరఫున ఆడుతున్నప్పుడు జట్టులోనే వివక్షను ఎదుర్కొన్నానని గతేడాది కనేరియా వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.

I have taken @BrianLara’s wicket 5 times in my career. He was a good cricketer. If PCB had supported me, I would have broken many big records. @Inzamam08 https://t.co/RJHb3xR1r7